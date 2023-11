Calciomercato: Roma, Lazio e Tottenham su Gnonto. Il Leeds chiede 30 milioni

Manca poco più di un mese all'inizio del mercato invernale e le squadre iniziano a far partire le prime trattative. La Roma è a caccia di un difensore centrale, ma pensa anche a rinforzare il pacchetto offensivo per il futuro. Sulla lista di Pinto c'è Gnonto. L'attaccante della Nazionale piace anche alla Lazio e al Tottenham. Secondo quanto riportato da Caughtoffside gli Spurs vogliono allargare la colonia italiana dopo gli acquisti di Vicario e Udogie. Il Leeds spara alto e chiede circa 30 milioni di euro. Una cifra alta per i club della Serie A.