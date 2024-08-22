Con una difesa ridotta ai soli Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Chris Smalling, la Roma è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Nelle ultime ore, il nome di Kevin Danso è emerso come un possibile obiettivo per i giallorossi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'Atalanta, inizialmente interessata al difensore austriaco, ha cambiato rotta puntando su Rodrigo Becao, sempre più vicino a un trasferimento in prestito ai nerazzurri. Questa svolta rende Danso un'opzione concreta per la Roma, che però dovrà mettere sul piatto almeno 20 milioni di euro per convincere il Lens a cedere il giocatore. La trattativa è in corso, con Daniele De Rossi che spera di completare la squadra entro la fine del mercato. Inoltre, secondo quanto riportato da Il Tempo, i giallorossi continuano a lavorare per Danso, che ha già dato il suo assenso al trasferimento. Negli scorsi giorni l'Atalanta aveva praticamente chiuso l'operazione a 23 più 5 di bonus: sono più o meno queste le cifre che il Lens vuole per dare l'ok alla cessione dell'austriaco. Situazione da monitorare nelle prossime ore.