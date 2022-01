Calciomercato Roma, la Sampdoria ci riprova per Villar

I blucerchiati vorrebbero riaprire la pista che porta allo spagnolo

Gonzalo Villar sembra essere in procinto di lasciare la Roma già nel mercato di Gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista spagnolo - che quest'anno conta zero minuti nella massima serie - sarebbe nuovamente nel mirino della Sampdoria. I blucerchiati si erano fatti avanti qualche giorno fa, ma la proposta era stata rispedita al mittente. Anche il CeltaVigo aveva chiesto informazioni sull'ex Elche. Dopo aver preso Rincon però, il club di Genova non ha intenzione di fermarsi e si rifà avanti per avere il romanista ormai fuori dalle scelte di Mourinho.