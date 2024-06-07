La richiesta del Club giallorosso è di 40 milioni di sterline, pari a 47 milioni di Euro
VIDEO - De Rossi: "Abraham è una forza della natura. Può diventare come Lukaku"
Tammy Abraham è molto seguito in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal giornale TeamTalk.com, oltre al West Ham e all'Aston Villa, sul numero 9 giallorosso ci sarebbero anche il Tottenham, il Bournemouth e il Leicester. Sempre secondo il quotidiano anglosassone, la richiesta della Roma è di 40 milioni di sterline
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti