Tammy Abraham è molto seguito in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal giornale TeamTalk.com, oltre al West Ham e all'Aston Villa, sul numero 9 giallorosso ci sarebbero anche il Tottenham, il Bournemouth e il Leicester. Sempre secondo il quotidiano anglosassone, la richiesta della Roma è di 40 milioni di sterline