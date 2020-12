Calciomercato Roma, la Juventus passa in vantaggio per Reynolds

Lotta a tre per Bryan Reynolds, il laterale destro classe 2001 del Dallas cercato soprattutto da Roma, Juventus e Club Brugge. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da “La Stampa”, pare che la società bianconera sia passata in vantaggio sugli altri due club. La compagine bianconera, visto lo status da extracomunitario di Reynolds, lo girerebbe in prestito al Cagliari.

Per la Roma, nel caso in cui non arrivasse Reynolds, è sempre viva l’ipotesi Brandon Soppy del Rennes, anche se la società francese chiede circa 15 milioni. I giallorossi potrebbero però mettere sul piatto Nzonzi, in prestito al club transalpino.