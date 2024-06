Calciomercato Roma: la Juventus ha chiesto informazioni su Riquelme

La Roma avrebbe messo gli occhi su Rodrigo Riquelme, calciatore che milita in Liga nell'Atletico Madrid. Ma come riferito da Tuttojuve.com, sul ragazzo ci sarebbe anche la Juventus che sta cercando un profilo da inserire in rosa in quel ruolo e quindi ha voluto chiedere informazioni sul centrocampista. La Roma in questo momento è più avanti rispetto ai bianconeri, ma la richiesta dei colchoneros è sempre di 30 milioni di euro. In questa stagione, Riquelme è sceso in campo in 34 occasioni, di cui solo 17 da titolare, andando in gol 3 volte.