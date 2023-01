Calciomercato Roma, la Juventus aspetta Smalling

La Juventus resta affacciata e monitora la situazione di Smalling. Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è ancora distanza tra la Roma e l'entourage dell'inglese sulle le cifre del rinnovo. Il centrale andrà in scadenza a fine 2023 e i bianconeri potrebbero provare a prenderlo a parametro zero nel caso in cui non si trovi l'accordo sul contratto. Al momento Smalling non sembra intenzionato a lasciare la capitale e, vista l'importanza del giocatore negli schemi di Mourinho, il club cercherà di arrivare ad un compromesso. Tuttavia, nel caso in cui non si trovi un punto di incontro, la squadra di Allegri potrebbe tentare il colpo a giugno.