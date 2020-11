Calciomercato Roma, la Juve ci prova per Locatelli

Manuel Locatelli è una delle sorprese di questo inizio di campionato. Le sue ultime prestazioni hanno attirato le attenzioni delle big di Serie A. Come riporta calciomercato.com, sulle tracce del centrocampista del Sassuolo c’è anche la Juventus. I bianconeri proveranno già nella sessione invernale a portarlo a Torino, sperando in un’apertura dei neroverdi al prestito. Se l’assalto di gennaio non riuscisse è già pronta un’offerta per giugno. Nelle ultime settimane si era parlato di Locatelli anche in orbita Roma, come possibile innesto in caso dell’eventuale cessione di Amadou Diawara. Per lui, che ha perso posti nelle gerarchie del centrocampo giallorosso di Fonseca, sono arrivate delle richieste dalla Premier.