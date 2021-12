Calciomercato Roma, la Fiorentina pensa a Kumbulla

Il centrale albanese potrebbe cambiare aria già a gennaio su di lui l'interesse anche di Napoli e Torino

Tra le probabili cessioni in casa Roma, scrive La Nazione, c'è da valutare anche la situazione di Marash Kumbulla. Ormai impiegato con il contagocce da Mourinho, il centrale albanese potrebbe cambiare aria già a gennaio e a Napoli e Torino tra i club interessati si aggiunge anche la Fiorentina. Il club viola è anche interessato alla seconda punta dello Special One, Borja Mayoral, anche se non ci sono novità di rilievo riguardo la trattativa con il Real Madrid. Da trovare l'accordo sulla cifra per il riscatto obbligatorio, mentre il giocatore sembrerebbe essere sempre propenso per il trasferimento visto il poco spazio trovato in questo avvio di stagione con Mourinho.