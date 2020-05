Calciomercato Roma, la Fiorentina cerca un esterno: l’obiettivo è Spinazzola

La Fiorentina guarda in casa Roma. Leonardo Spinazzola è l’obiettivo della dirigenza viola per rinforzare le fasce. Come riporta La Repubblica, il club di Commisso busserà alla porta di Trigoria per chiedere informazioni sull’ex Juventus. Per la trattativa sarà però fondamentale il prezzo che i giallorossi daranno al giocatore. Solo un’estate fa il costo del cartellino di Spinazzola era di 29,5 milioni. Il suo futuro però potrebbe essere lontano dalla capitale. Il feeling con Fonseca non è mai scattato, anche a causa dei tanti infortuni del giocatore, tanto che a gennaio era stato spedito all’Inter nello scambio per Politano.