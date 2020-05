Petrachi punta il mirino in Olanda: piace Kokcu, ma l’Arsenal è in pole

La Roma punta Orkun Kokcu. Il centrocampista offensivo in forza al Feyenoord ha incantato l’Olanda in questa stagione, ad appena 19 anni ha dimostrato grande personalità e tanti club europei gli hanno messo gli occhi addosso. Oltre ai giallorossi, su di lui ci sono anche Chelsea, Betis, Siviglia, Atalanta e soprattutto Arsenal. Il club di Rotterdam vorrebbe trattenerlo, ma difficilmente riusciranno nell’impresa. Anche perché la crisi economica per l’emergenza sanitaria costringerà il Feyenoord a vendere qualche pezzo pregiato, oltre a non poter riscattare Karsdorp dalla Roma. Come riporta ‘Estadio Deportivo’, Arsenal e Siviglia sarebbero le due opzioni preferite da Kokcu: Monchi l’ha individuato per il post-Banega, i Gunners per il dopo Ozil. Sia in Inghilterra che in Spagna, però, oltre al duplice rifiuto da parte dell’olandese di origini turche nato a dicembre 2000, assicurano che i londinesi hanno intenzione di chiudere al più presto la trattativa arrivando ad offrire anche più di 25 milioni di euro.