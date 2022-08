Calciomercato Roma, Kluivert verso il Fulham: fumata bianca vicina

Pinto in questi giorni è impegnato sul fronte del mercato in uscita. Ieri è arrivato a Milano e l'agenda del gm è ricca di appuntamenti. Come viene riportato da Francesco Balzani su CentroSuonoSport Kluivert va verso la cessione al Fulham, nelle ultime ore si è sbloccata la trattativa e l'olandese volerà in Premier League. I due club hanno trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze del giocatore. Adesso si avvicina ancora di più l'arrivo di Belotti che ha già dato la sua parola alla Roma e non vede l'ora di vestire la maglia giallorossa.