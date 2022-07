Calciomercato Roma, Kluivert e Veretout piacciono in Ligue 1

Jordan Veretout e Justin Kluivert sono in vendita. E piacciono, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, in Ligue 1 . Sul primo ha messo gli occhi il Marsiglia , sull'olandese pure, ma anche il Monaco e il Nizza sono interessati a lui, così come il West Ham . Tiago Pinto ci lavora - l'ha fatto anche ieri - perché servono delle cessioni per poter andare avanti con gli acquisti, due su tutti Davide Frattesi e Ole Solbakken , con cui ci sono degli accordi, ma solo con i calciatori e non con le squadre di appartenenza (rispettivamente Sassuolo e Bodo/Glimt ).

Di offerte vere, però, alla società giallorossa non ne sono arrivate e quindi i due giocatori domani partiranno per il ritiro in Portogallo, sia perché sono nella lista dei convocati di José Mourinho, sia perché, se le cose rimanessero come stanno adesso, a tutti gli effetti sarebbero anche per il prossimo anno dei calciatori della Roma e si devono impegnare per convincere lo Special One a puntare ancora su di loro. È escluso che possano andare via in prestito con il diritto di riscatto, o li si cede a titolo definitivo o, al massimo, si lavorerà per la formula del prestito con l'obbligo.