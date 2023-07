Calciomercato Roma, Karsdorp in uscita: contatti con club francesi e arabi

L'arrivo di Kristensen chiude le porte ad una possibile permanenza di Karsdorp. L'olandese lascerà la Roma e il club ha deciso di metterlo sul mercato. La decisione, scrive Il Tempo, è stata comunicata al giocatore e al suo agente. Contatti in corso in questo momento con squadre francesi e arabe. Rasmus si giocherà il posto da titolare con Celik, mentre per l'ex Feyenoord la storia con i giallorossi arriva al capolinea. Rick era stato messo fuori rosa dopo la gara contro il Sassuolo di novembre. Qualche mese fa era tornato in gruppo giocando anche qualche partita da titolare, ma la Roma ha deciso di metterlo lo stesso sul mercato.