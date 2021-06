Calciomercato Roma, Kalajdzic resta un obiettivo. Anche il Milan sull’austriaco

L'attaccante austriaco dello Stoccarda continua ad essere monitorato dai giallorossi che però prima devono cedere gli esuberi

La Roma continua a monitorare il calciatore austriaco Sasa Kalajdzic. Per arrivare al centravanti dello Stoccarda, sul quale c'è anche l'interesse del Milan, vengono richiesti non meno di 25 milioni di euro, con la società tedesca propensa alla sola cessione definitiva, chiudendo al prestito. Gli agenti della società rossonera, secondo quanto riporta calciomercato.com, hanno parlato con lo Stoccarda ma le richieste del club tedesco hanno frenato la trattativa. La Roma resta spettatrice, nell'attesa di definire alcune cessioni in modo da avere più liquidità da poter reinvestire sul mercato. Il nome del centravanti resta comunque di forte interesse per la società giallorossa.