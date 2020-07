Calciomercato Roma, Juan Jesus in uscita: ci pensa il Cagliari

Juan Jesus e la Roma sono agli sgoccioli della loro avventura. Il brasiliano non gioca in campionato da settembre e non è mai riuscito a entrare nelle rotazioni dall’arrivo di Fonseca. L’addio a fine stagione è molto probabile, ma l’ostacolo ingaggio alto non aiuta la separazione. Secondo La Gazzetta dello Sport il Cagliari si sarebbe interessato al brasiliano, che è in scadenza nel 2021. I rapporti difficili con la Roma dopo la questione Olsen potrebbero però essere un problema per il club di Giulini. In passato anche la Fiorentina ha chiesto informazioni, ma al momento i viola sembrano defilati.