Calciomercato Roma, Jesus svincolato a giugno: tra le ipotesi anche il ritorno in Brasile

Comunque vada, quelli che ci separano da giugno saranno gli ultimi mesi di Juan Jesus con la Roma. Il difensore ha deciso di restare in giallorosso anche nell’ultima sessione di mercato, nonostante non rientri da tempo nei quadri tecnici di Fonseca e il gm Tiago Pinto abbia tentato di trovargli nuova collocazione. Come riporta calciomercato.com, l’ex Inter arriverà alla fine del contratto che scadrà il prossimo giugno e poi lascerà Trigoria. Tra le ipotesi, anche un ritorno in Brasile.

In questa stagione ha racimolato solo qualche spezzone in Serie A, mentre è stato utilizzato sempre in Europa League per far rifiatare i titolari. Quest’anno spegnerà 30 candeline e le occasioni per restare in Italia non mancano. Insieme al suo agente sta già valutando il prossimo passo.