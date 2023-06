Calciomercato Roma, interesse del Paok per Villar: ancora nessuna offerta

Il giocatore in Italia piace molto alla Sampdoria e al Genoa. Non rientra nei piani di Mourinho e verrà ceduto, Pinto proverà a venderlo a titolo definitivo

Prosegue senza sosta il lavoro di Tiago Pinto. Il gm portoghese sta cercando di piazzare tutti gli esuberi. Fatta per la cessione di Kluivert, mentre i giallorossi attendono delle offerte concrete per Gonzalo Villar. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore il Paok ha manifestato l'interesse per il centrocampista spagnolo. Al momento non sono arrivate proposte ai giallorossi. Il giocatore in Italia piace molto alla Sampdoria e al Genoa. Non rientra nei piani di Mourinho e verrà ceduto, Pinto proverà a venderlo a titolo definitivo.