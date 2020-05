Calciomercato Roma, in stand-by il contratto di Jurgens: il Valencia può inserirsi

Il coronavirus sta bloccando non solo il calcio, ma anche il mercato. Petrachi fino a questo momento sta sondando il terreno per diversi giocatori che potrebbero tornare utili la prossima stagione senza però affondare nella trattativa. Come riporta Il Tempo, delle ripercussioni ci sono state anche sui rinnovi contrattuali dei giovani. Questo stallo però potrebbe allontanare Oliver Jurgens da Trigoria. L’attaccante classe 2003, arrivato a gennaio dall’Hellas Verona, non ha ancora firmato un contratto da professionista e su di lui ci sarebbe l’interesse del Valencia. Il club spagnolo potrebbe approfittare di questo stop momentaneo, per soffiare Jurgens alla Roma.