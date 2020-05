Calciomercato Roma, in bilico il riscatto di Mkhitaryan: proposto all’Arsenal il rinnovo del prestito

La Roma prosegue con le manovre per trattenere Mkhitaryan e Smalling anche la prossima stagione. Per quanto riguarda l’armeno, i giallorossi sono in contatto con l’Arsenal e con l’appoggio del suo agente Raiola cercano la via più economica per permettergli di restare nella capitale. Secondo express.co.uk, Petrachi avrebbe fatto sapere alla dirigenza londinese che nella prossima finestra di mercato non ha intenzione di acquistare il giocatore a titolo definitivo. La proposta del ds romanista è rinnovo del prestito, con obbligo di riscatto poi nel 2021.

I Gunners, che sono in cerca di liquidità da reinvestire e vogliono incassare quanto prima, ora riflettono. Per dire sì all’offerta della Roma, l’Arsenal dovrà inoltre rinnovare il contratto di Mkhitaryan, in scadenza il prossimo anno. Una manovra non facile, ma se nessun altro club busserà alla porta degli inglesi per l’armeno diventerà obbligata. La partita è aperta.