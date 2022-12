Calciomercato Roma, il Torino vuole Shumorodov per sostituire Sanabria

Shumorodov, riporta Tuttosport, è sempre più vicino al Torino. Con Sanabria che non riesce a trovare la porta, il club granata è alla ricerca di un attaccante che possa dare una scossa alla squadra e raccogliere l'eredità di Belotti. I 13 gol in 54 partite dell'attaccante paraguaiano sono decisamente troppo pochi. C'è l'ok del giocatore, ma il club giallorosso non si trova in accordo con la formula proposta dai piemontesi. Mentre la Roma chiede una cessione a titolo definitivo, il Torino vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, in modo tale da non avere vincoli sull'acquisto.