Oltre alla Roma c'è anche il Torino su Beto. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club granata ha incassato il sì del giocatore ma la squadra di Liverpool ha chiesto 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppa alta da Cairo che vorrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni. La Roma, intanto, resta alla finestra ed è ancora a caccia di un vice Dovbyk. Si allontana Raspadori che è blindato da Conte al Napoli.