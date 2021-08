Calciomercato Roma, il Torino pensa a Diawara per il centrocampo

Juric è alla ricerca di rinforzi in cabina di regia. Il guineano potrebbe diventare una soluzione

Il mercato in uscita della Roma potrebbe registrare ancora un'operazione. Secondo La Stampa il Torino starebbe pensando ad Amadou Diawara come rinforzo per il centrocampo. Al momento la trattiva sembra complicata perché la Roma vorrebbe cedere a titolo definitivo il calciatore e ha fissato il prezzo sui 20 milioni. Inoltre anche l'ingaggio percepito dal giocatore (intorno ai 3 milioni) sembra essere proibitivo per le casse granata. La partenza di Diawara, che ha pretendenti anche in Premier, spianerebbe la strada all'arrivo del centrocampista tanto richiesto da Mourinho che non vede nel numero 42 giallorosso le caratteristiche richieste. Sfumato Xhaka, i nomi più probabili sono quelli di Zakaria e Anguissa.