Calciomercato Roma, il Sassuolo vuole i ‘bambini’: occhi su Volpato e Missori

Si scalde l'asse Roma-Sassuolo per il calciomercato estivo. Nella giornata di ieri Pinto e Carnevali si sono incontrati per parlare di Frattesi e non solo. Il gm vuole il centrocampista classe 1999 e secondo quanto riportato da Sky si è parlato anche di due baby giallorossi: Volpato e Missori. Il primo è un obiettivo da tempo della società neroverde e potrebbe lasciare la capitale. Il secondo ha trovato spazio nel finale di stagione con Mourinho e il Sassuolo ha messo gli occhi su di lui. Cedere alcuni giovani è una delle chiavi per arrivare ai 30 milioni di plusvalenze che la Roma deve fare entro il 30 giugno.