Calciomercato Roma, il Palmeiras per Vina chiede 18 milioni

Pinto insiste per avere il giocatore in prestito o abbassare le richieste dei brasiliani

E' ancora in piedi la trattativa con il Palmeiras per Matias Vina, uruguaiano classe '97 del Palmeiras. Può giocare terzino sinistro ma anche da centrale. Per ora, però, la richiesta del club brasiliano è di 18 milioni per il cartellino del difensore, e a Trigoria è giudicata troppo alta.