Calciomercato Roma, il padre di Perotti: “Sogna il Boca, ma lo vogliono due club europei”

Diego Perotti non vive il suo miglior momento con la Roma. L’espulsione diretta contro l’Udinese, con la fascia di capitano al braccio, è stato un duro colpo nel suo rapporto con i giallorossi, società e tifosi compresi. E il padre Hugo, che ha parlato a Crack Deportivo, apre le porte a un suo addio: “Tornare al Boca è una della cose che ha in mente. Ha ancora un anno alla Roma, ma so che ci sono due squadre in Europa che se lo vogliono portare via. Lui ha una voglia davvero grande di tornare al Boca Juniors e solo che i tifosi lo vogliono. Inoltre ammetto che vederlo alzare una Libertadores con la maglia del Boca sarebbe il sogno della mia vita. Direi: ok, la mia vita può finire qui”. E proprio El Monito, in un’intervista recente a Espn non ha escluso un ritorno alla Bombonera: “Non chiudo le porte al ritorno perché sono un tifoso del Boca Juniors”.