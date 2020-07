Calciomercato Roma, il Milan offre 20 milioni per Schick: Fienga spera nell’asta

Il Milan risale in campionato grazie a Pioli, ma prepara l’era Rangnick. Il tedesco sarà annunciato come nuovo tecnico dei rossoneri e ha già chiesto i primi rinforzi sul mercato. Come riporta Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport, i due nomi fatti dall’ex allenatore del Lipsia sono Milot Rashica e Patrik Schick. Il ceco di proprietà della Roma è arrivato in Bundesliga proprio su suo input e ora Rangkick lo rivorrebbe nella sua prossima avventura a San Siro.

Per il momento Schick resta alle dipendenze di Nagelsmann, per affrontare i quarti di finale di Champions League con il Lipsia, ma il suo futuro non è ancora stato scritto. La prima offerta del Milan alla Roma è di 20 milioni, ma la trattativa è ancora nelle sue fasi preliminari. Il ceco, che rappresenta la prima scelta dei rossoneri per l’attacco, tornerebbe di buon grado in Italia. Fienga punta a creare un’asta per lui (il Lipsia non è ancora fuori dai giochi) a meno che l’addio di Dzeko non induca i giallorossi a tenerlo per affidargli l’attacco.