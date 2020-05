Calciomercato Roma, il Miami offre 5 milioni per Pastore: i giallorossi ne chiedono il doppio

Le strade della Roma e di Javier Pastore potrebbero separarsi alla fine della prossima stagione. Il giocatore, nelle interviste rilasciate, ha sempre confermato la volontà di restare nella Capitale, ma il club sta cercando di abbassare il monte ingaggi e vorrebbe iniziare tagliando sull’argentino. Come riporta tuttomercatoweb.com, il futuro per il 27 giallorosso potrebbe essere in America. Sul tavolo, infatti, ci sarebbe una trattativa concreta ed è quella con l’Inter Miami CF di David Beckham. Petrachi chiede circa dieci milioni di euro per la cessione del trequartista argentino, una richiesta ritenuta troppo alta dalla società a stelle e strisce che al momento s’è detto disposto a spendere circa 5 milioni di euro per il cartellino. Nel frattempo le parti, in questi giorni, stanno discutendo anche dell’ingaggio del calciatore con il Miami pronto a offrire un biennale da cinque milioni di dollari l’anno.