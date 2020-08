Calciomercato Roma, il Genoa si inserisce per Juan Jesus

Inserimento del Genoa per Juan Jesus. Secondo quanto riporta Sky Sport, la mancanza di un accordo con il Cagliari avrebbe concesso ai liguri tempo per entrare a far parte delle pretendenti per il centrale brasiliano. Richiesto da Eusebio Di Francesco, il Cagliari stava semplicemente aspettando il passaggio di proprietà, ultimando le cifre per la stretta di mano. Juan Jesus è uscito dal progetto tecnico di Fonseca a inizio stagione ed è sulla lista dei cedibili della Roma per via del suo ingaggio troppo alto per la reale utilità nell’organico giallorosso.