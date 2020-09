Calciomercato Roma, il Fenerbahce si inserisce per Santon

Ceduto Florenzi in prestito al PSG, recuperato Bruno Peres dopo la Covid-19 e con l’arrivo di Mattia De Sciglio dalla Juventus, quello del terzino destro è un tema caldo in casa Roma. Anche per quanto riguarda le cessioni: tra gli esterni in uscita, sicuramente, c’è da tempo Davide Santon. Secondo quanto riportato da TMW, per l’ex Inter e Newcastle, ci sarebbe anche il Fenerbahce, dopo l’interesse già manifestato dal Besiktas. Il classe ’91 aveva rifiutato la proposta dei turchi, con l’obiettivo di proseguire la sua carriera in Italia.