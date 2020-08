Calciomercato Roma, il Cagliari pensa a Kolarov per la fascia sinistra

Il Cagliari cerca in casa Roma il sostituto di Luca Pellegrini per la fascia sinistra: dopo il rientro a Torino del talento di proprietà della Juventus, la nuova squadra di Di Francesco analizza i profili di Aleksandar Kolarov e Faouzi Ghoulam, in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i buoni rapporti tra le due società non escludono la pista rossoblù per il terzino serbo, che comunque ha un accordo con la Roma fino al prossimo 30 giugno 2021.