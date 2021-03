Calciomercato Roma, il Betis pensa a Bruno Peres

L’avventura a Roma di Bruno Peres terminerà probabilmente alla fine di questa stagione, visto che il contratto in scadenza nel 2021 non verrà rinnovato dal gm Tiago Pinto. Sul terzino brasiliano, attuale vice di Karsdorp sulla fascia destra giallorossa, c’è il Betis: secondo quanto riporta “TuttoMercatoWeb”, quella di Siviglia è una delle squadre europee maggiormente interessate all’ex Torino. Nella lista del club biancoverde ci sarebbe anche Nkoulou, pure lui in scadenza di contratto.