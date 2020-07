Calciomercato Roma, il Benevento punta Villar per rinforzare il centrocampo

Il Benevento punta Gonzalo Villar per rinforzare il centrocampo in vista del campionato di Serie A. La squadra campana, promossa con sette giornate d’anticipo nella massima serie, sta già lavorando alla costruzione della rosa per la prossima stagione. Secondo Tuttosport nel mirino del club di Vigorito ci sarebbe proprio il centrocampista giallorosso, che con la Roma in questo momento non riesce a trovare lo spazio giusto per imporsi e potrebbe quindi decidere di partire in prestito.