Calciomercato Roma: il Bayern è su Chiesa, ma l’esterno preferirebbe i giallorossi

Il possibile trasferimento di Federico Chiesa alla Roma è un tema che tiene banco tra i tifosi giallorossi. L'attaccante della Nazionale deciderà il suo futuro solo dopo l'Europeo, ma nel frattempo diverse squadre si sono fatte avanti per il classe '97, tra cui il Bayern Monaco. Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.it, a parità di offerte il giocatore della Juventus preferirebbe trasferirsi nella Capitale. In questa stagione, Chiesa, ha collezionato 33 presenze in Serie A, dove ha trovato per ben 9 volte la via delle rete, ed ha apportato due assist ai propri compagni. Il ragazzo, impegnato con la Nazionale italiana ad Euro 2024, ieri è sceso in campo nella partita contro la Spagna.