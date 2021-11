Calciomercato Roma, idea Siquet per la fascia: costa 7 milioni

Contatti avviati con il classe 2002 dello Standard Liegi, che può giocare anche come centrale

La Roma è alla disperata ricerca di un terzino destro per gennaio e ha messo nel mirino Hugo Siquet. L'esterno dello Standard Liegi, fa sapere tuttmercatoweb, costa circa sette milioni. Il general manager Tiago Pinto sarebbe già al lavoro con l'entourage del giocatore, che in stagione ha collezionato fino ad ora 14 presenze e un assist. In uscita Bryan Reynolds, coetaneo di Siquet, ma non adatto al livello della Roma secondo José Mourinho. Fino a gennaio Rick Karsdorp sarà costretto a fare gli straordinari a destra, alternandosi in casi rari a Ibanez.