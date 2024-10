Calciomercato Roma, idea Parisi come contropartita per Zalewski

Nicola Zalewski è tornato finalmente in campo contro il Monza dopo settimane passate fuori rosa. Ieri, dal ritiro della Polonia, ha spiegato di aver rifiutato un'offerta del Galatasaray a fine mercato per rimanere a Roma e ora, con Ivan Juric al comando, vuole trovare più spazio sulla corsia sinistra. Ma il nodo legato al contratto in scadenza a giugno 2025 rimane. Il suo agente e Ghisolfi sono al lavoro per trovare una soluzione e le scelte sono sostanzialmente due: un rinnovo a cifre quasi triplicate (rispetto ai 350mila euro attuali) o un addio a gennaio per evitare la perdita a zero. Nel secondo caso - come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - tra gli acquirenti più attivi c'è sicuramente la Fiorentina. Il giocatore piace a Palladino e in Toscana stanno già pensando di inserire Fabiano Parisi come contropartita tecnica per abbassare le richieste giallorosse. L'esterno classe 2000 sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione e potrebbe salutare Firenze già a gennaio.