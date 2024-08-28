L’Atalanta è pronta a chiudere il mercato con un colpo importante e, come anticipato, nel pomeriggio ha mosso passi concreti per Giacomo Raspadori. Tuttavia, il club bergamasco sta anche monitorando la situazione di Stephan El Shaarawy. Il giocatore della Roma ha trovato poca visibilità nelle prime giornate di campionato sotto la guida di Daniele De Rossi e potrebbe trovarne ancora meno con il probabile arrivo di Alexis Saelemaekers. Il possibile interesse dell’Atalanta per El Shaarawy potrebbe offrire al "Faraone" una nuova opportunità per rilanciarsi, mentre la Roma potrebbe sfruttare questa occasione per alleggerire il monte ingaggi.