Calciomercato Roma, Guedes si allontana sempre più. Wolverhampton in pole

I giallorossi non hanno accontentato le richieste del Valencia e sembrano essersi defilati per l'esterno portoghese, riferiscono dalla Spagna

Secondo quanto riporta Marca, però, la Roma si è defilata. La richiesta degli spagnoli di 40 milioni, infatti, non è stata accettata, così come la controproposta di inserire nella trattativa dei giovani più 20 milioni, avanzata dal club italiano. Con i giallorossi da parte, quindi, adesso è il Wolverhampton a essere in pole position per assicurarsi le prestazioni di Guedes. Salvo colpi di scena, chiaro.