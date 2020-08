Mercato, Giampaolo vuole trattenere Sirigu al Torino

Quello di Salvatore Sirigu è uno dei nomi in orbita Roma nel caso di un’eventuale cessione di Pau Lopez. L’ex portiere del Palermo è uno dei principali candidati assieme ad Andrada del Boca Juniors e Cragno del Cagliari, ma strapparlo al Torino non sarà facile. Come riporta “Tuttosport”, il nuovo tecnico granata, Marco Giampaolo, ha intenzione di trattenere in Piemonte l’estremo difensore, che però non sembra convinto della sua permanenza. Nei giorni scorsi, anche il presidente Cairo aveva confermato la volontà di blindare il giocatore.