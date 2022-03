Calciomercato Roma, giallorossi in pole position per Musonda del Chelsea

I giallorossi sembrano essere ad un passo dall'acquisto del talento belga in uscita a parametro zero dai Blues. Nonostante i tanti e gravi infortuni patiti in carriera, Mourinho sta seriamente pensa di portarlo nella Capitale

Il mercato della Roma è già entrato nel vivo. Come riportato da Football Insider, i giallorossi sono in pole per l'acquisto di Charly Musonda, esterno 25enne del Chelsea. I Blues hanno informato il ragazzo che il contratto in scadenza questa estate, non verrà rinnovato e Josè Mourinho sta seriamente pensando di portarlo a Roma dopo averne apprezzato le qualità quando sedeva proprio sulla panchina del club londinese. L'esterno belga non è riuscito fino a questo momento a confermare quanto di buono fatto vedere nelle giovanili dell'Anderlecht prima e del Chelsea poi. Ha passato gran parte della carriera in prestito tra Betis Siviglia, Celtic e Vitesse. Musonda non è riuscito mai a trovare continuità durante le sue esperienze anche a causa di un grave infortunio al ginocchio accusato nella stagione 2018/19 quando vestiva la maglia giallonera olandese. Dopo essere tornato a vestire la maglia del Vitesse nella stagione successiva, il ragazzo ha riportato un nuovo grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per 759 giorni, dall'agosto 2019 al settembre 2021. Questa stagione ha disputato appena tre partite con il Cheslea under 23.