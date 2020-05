Calciomercato Roma, Fazio piace al River Plate: il Comandante può tornare in Argentina

Il River Plate vuole Federico Fazio. Il club argentino è in cerca di un difensore esperto e nella lista del tecnico Gallardo c’è anche il Comandante della Roma. Come riporta “AS”, quella del centrale è una priorità del River, che perderà quasi certamente Lucas Martinez Quarta. A questo si aggiungono i 37 anni di Javier Pinola, che di fatto costringono il club argentino a poter puntare solo a Robert Rojas e Paulo Díaz. Da qui nasce l’interesse per Fazio, la cui concorrenza è formata da Otamendi – operazione però difficile – e Funes Mori.

Il contratto di Federico Fazio con la Roma, rinnovato nell’agosto dell’anno scorso, scade nel 2021. Ecco perché anche alla società converrebbe venderlo in questa sessione di mercato. In stagione l’argentino ha collezionato 19 presenze – 12 in campionato e 7 in Europa League – ma il suo nome è tra quello dei partenti insieme a quello dei connazionali Pastore e Perotti. A 33 anni potrebbe fare ritorno in patria a tredici anni dall’arrivo in Europa nel 2007.