Calciomercato Roma, esubero Fazio: il Genoa ci pensa

Il calciomercato invernale entra nel vivo e per la Roma è importante piazzare i giocatori in eccesso per poter rinforzare la rosa messa a disposizione di Paulo Fonseca. Il Genoa sta cercando un difensore centrale e, tra diverse alternative, sta valutando l’acquisto di Federico Fazio in alternativa al ritorno di Sokratis dall’Arsenal, riporta calciomercato.com. Nonostante qualche apparizione in Europa League, l’ex Tottenham è sempre più fuori dalla centralità del progetto giallorosso. Inutile dire che, per età e prestanza fisica, giocatori del calibro di Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla sono superiori all’argentino, che infatti è stato messo fuori rosa già in estate.

Tante le proposte nello scorso mercato rispedite al mittente dal suo procuratore, tra cui anche quella del Genoa. Altre squadre hanno provato invano ad accaparrarsi le prestazioni sportive di Fazio, tra cui il Cagliari e la Sampdoria. Se la voglia di calcare i terreni di gioco prevarrà sull’importante stipendio percepito a Roma, il trasferimento potrebbe andare a buon fine.