Calciomercato Roma, Eberl blocca Zakaria: “Faremo offerta che sarà accettata”

Il direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach ha comunicato che la società sta per proporre al giocatore, obiettivo estivo di Tiago Pinto, un'offerta per il rinnovo del contratto

La ricerca del centrocampista richiesto da Mourinho è stata il leitmotiv del calciomercato estivo della Roma. Dopo il mancato arrivo di Xhaka sono stati molti i nomi accostati ai giallorossi. Tra questi c'è anche quello di Denis Zakaria. Lo svizzero, attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach, è in scadenza ed è stato a lungo corteggiato da Tiago Pinto. I tedeschi chiedevano una cifra intorno ai 20 milioni che a Trigoria non avrebbero mai raggiunto per un giocatore a fine contratto. Trattiva complicata che, almeno per ora, non si è conclusa. Ieri Max Eberl, direttore sportivo del Gladbach, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport deutsch, annunciando la volontà di trattenere il centrocampista: "Faremo di tutto per presentare offerte al giocatore che poi verranno accettate, il calciatore sa quanto è importante per noi. Vogliamo convincerlo che restare con noi è il passo giusto".