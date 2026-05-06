Calciomercato, Roma e Juventus pensano allo scambio Ndicka-Koopmeiners: i dettagli

Non solo in classifica per la corsa Champions: Roma e Juventus potrebbero incontrarsi anche in estate per parlare di mercato. I bianconeri sono alla ricerca di un difensore mancino da affiancare a Bremer e tra i nomi più caldi - come scrive la Gazzetta dello Sport - c'è quello di Evan Ndicka. Il centrale ivoriano conosce bene la Serie A e potrebbe diventare uno dei "sacrificabili" della Roma per evitare sanzioni dalla UEFA a fine giugno. La Juventus ci pensa, ma uno dei problemi rimane la mancanza di liquidità. E per questo, come contropartita tecnica all'interno dell'affare, l'idea è quella di inserire proprio Koopmeiners. Un flop a Torino - visti i quasi 60 milioni sborsati per strapparlo all'Atalanta - che con Gasperini potrebbe tornare il top player di Bergamo. L'olandese vuole lasciare la Juve e l'ipotesi Roma potrebbe convincerlo più di un trasferimento all'estero.