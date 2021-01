Calciomercato Roma, è fatta per Reynolds al Benevento: prestito con obbligo e opzione

Bryan Reynolds si vestirà di giallorosso, ma la maglia sarà quella del Benevento. La squadra campana si assicura le prestazioni dell’americano – trattato anche dalla Roma – fino al termine della stagione, grazie alla formula del prestito con obbligo di riscatto. L’operazione andrà in porto però grazie alla regia della Juventus. Come riporta ‘goal.com’, in caso di salvezza il giocatore potrebbe prolungare la sua permanenza per un’altra stagione al Benevento, ma questo verrà stabilito a giugno con il club bianconero. La Juventus, infatti, non ha potuto tesserare direttamente Reynolds dal momento che non ha più a disposizione slot da extracomunitari.