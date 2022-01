Calciomercato Roma, è fatta per Calafiori al Genoa: domani le visite mediche

Riccardo Calafiori è ormai destinato a vestire la maglia del Genoa. Sorpassato il Cagliari nelle ultime ore

Uno dei tormentoni di questo mercato in uscita romanista è stato senza dubbio Riccardo Calafiori. Il terzino giallorosso, sembrava essere molto vicino al Cagliari che si è visto però sorpassare nelle ultime ore dal Genoa. Come riferito da SkySport, il calciatore già domani sarà in Liguria per effettuare le visite mediche. Decisivo il trasferimento di Fares al Torino per sbloccare la trattativa. Il classe 2002 andrà a rinforzzare la squadra di Shevchenko con la formula del prestito secco.