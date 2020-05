Calciomercato Roma, duello con la Lazio per Ghiglione. In corsa anche Milan e Fiorentina

La Roma punta Ghiglione per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto riporta il sito specializzato calciomercato.com i giallorossi starebbero monitorando la situazione del 23enne ex Frosinone attualmente in forza al Genoa. Nella parte di stagione disputata sin qui Ghiglione si è segnalato soprattutto per la grande capacità di fornire assist dalle fasce, collezionandone ben cinque nonostante la tormentata stagione del Grifone. I giallorossi però dovranno affrontare sia la concorrenza cittadina della Lazio, sia quella del Milan e della Fiorentina. L’esterno andrà in scadenza con i liguri tra 13 mesi, così da rendere più semplice e conveniente le future discussioni in sede di trattativa.