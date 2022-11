Calciomercato Roma, occhi su Odriozola: c’è la concorrenza della Juventus

Karsdorp saluterà la Roma e Pinto è a caccia di un terzino destro. Non c'è solo Bellerin, secondo quanto riportato da Calciomercato.it i giallorossi sono sulle tracce di Odriozola. L'ex Fiorentina non sta trovando spazio al Real Madrid e vorrebbe tornare in Italia dove aveva fatto molto bene con la maglia Viola. Lo spagnolo è stato proposto dall'agente Oscar Ribot che è molto amico di José Mourinho. Il portoghese ci sta pensando ma sulla fascia destra preferirebbe un giocatore di maggiore esplosività fisica. Sul terzino c'è anche la Juventus che sta cercando un calciatore che possa far rifiatare Cuadrado.