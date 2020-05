Calciomercato Roma, duello con il Siviglia per i gemelli Miranchuk: chiesti 15 milioni

Due gemelli per la Roma. Il ds Gianluca Petrachi è alla ricerca di giovani talenti, puntando magari il mirino anche verso l’est Europa. In particolare, in Russia ci sono i gemelli Miranchuk, Anton e Aleksey. Entrambi trequartisti, sono finiti nei radar della Serie A e non solo da qualche mese e in estate potrebbe arrivare l’assalto. Come riporta ‘Sport Express’, il due giocatori della Lokomotiv Mosca piacciono a Roma, Milan e Siviglia. I due classe ’95, però, non vedono l’ora di approdare in un campionato importante, ma preferirebbero quello spagnolo. I rossoneri a gennaio hanno provato a prendere, senza successo, Aleksey in prestito con diritto di riscatto.

Secondo ‘A Bola’, invece, sia la Roma che il Siviglia sono in contatto con la Lokomotiv per i gemelli Miranchuk: i moscoviti, però, hanno fatto sapere di volere almeno 15 milioni di euro ciascuno. In attesa di sapere quando e se potranno affrontarsi in campo negli ottavi di Europa League, i due club sono pronti a sfidarsi per i due talenti russi.