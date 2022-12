Calciomercato Roma, Doig non si muove da Verona: “Io resto qui”

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Corriere di Verona, il giovane terzino scozzese non è intenzionato a lasciare il Veneto

Anche la Roma ha posato gli occhi sul terzino dell'Hellas Verona, JoshDoig, ma il club veneto non sembra intenzionato a provarsene. Su di lui, rivelazione della prima parte del Campionato, anche Napoli, Inter, Lazio e Bologna. Con i giallorossi non c'era stato ancora nessun contatto ufficiale, tuttavia il suo profilo rispecchia le esigenze di Pinto. Giovane e talentoso, potrebbe concretamente dare supporto alla squadra di Mourinho sulle fasce. Lo stesso scozzese, però, secondo quanto riportato nella prima pagina sportiva de Il Corriere di Verona, dichiara di non voler lasciare, al momento, l'attuale squadra. "Io resto qui", ha dichiarato al quotidiano locale.